(askanews) – Dopo il successo di Ho provato tutto, pubblicato lo scorso marzo, è uscita il 6 giugno Ratatan, la nuova canzone di Patty Pravo. Un brano lontano dalle solite ballad, con cui la celebre artista si rimette in gioco. Un divertissement che la Pravo ha voluto incidere per la stagione estiva. La canzone richiama sonorità beat anni '60 con la chitarra elettrica nella strofa insieme alla classica melodia all'italiana nel ritornello, e un testo costruito su un gioco di parole, uno scioglilingua irriverente e divertente, in un cocktail esplosivo che divertirà il pubblico.