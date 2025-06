Il desiderio dei Costanti aperti il sogno dell’Arezzo in B nuova missiva in dialetto aretino a Patrizio Bertelli

Arezzo si anima di speranze e sogni condivisi, con un gesto che unisce passato e futuro. Dopo il messaggio affisso ad aprile sulla saracinesca del storico Caffè di Piazza San Francesco, un'altra lettera in dialetto aretino torna a parlare di desideri: il sogno di rivedere i Costanti aperti e l’Arezzo in B. Un invito a Patrizio Bertelli, simbolo di ambizione e rinascita, affinché questa passione si trasformi in realtà. La città aspetta, con fiducia, il prossimo capitolo.

Arezzo, 9 giugno 2025 – Il desiderio di vedere di nuovo i Costanti aperti, il sogno dell'Arezzo in B. Spedita una nuova missiva in dialetto aretino a Patrizio Bertelli. Dopo il foglio attaccato ad aprile sulla saracinesca dello storico caffè di piazza San Francesco, un altro messaggio goliardata all'indirizzo del patron di Prada è apparso sulla saracinesca dei Costanti. "Dice can visto veni' da Milano quello d'Arezzo col suo aeroplano..nsara' mica vero che questa volta ci ha preso sul serio? Fogli, foglietti e anche contratti, noi te s'aspetta caro Patrizio ma a San Francesco non si vole un ospizio".

