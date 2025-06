il delitto di garlasco e il mistero di quegli oggetti scomparsi 18 anni fa dalla villetta e mai ritrovati

Il delitto di Garlasco continua ad avvolgere di mistero la tranquilla cittadina, lasciando aperti più di qualche interrogativo. Tra questi, spiccano gli oggetti scomparsi 18 anni fa dalla villetta di Chiara Poggi: un martello e due teli da mare. Ogni pezzo manca all’appello, come se il passato reagisse con silenzio alle domande irrisolte. Cosa ci nascondono quei pochi dettagli rimasti? E perché nessuno ha mai ritrovato quegli oggetti così significativi?

Garlasco (Pavia) – Un martello, due teli da mare. Spariti dalla villetta dove Chiara Poggi vive il terribile epilogo della sua vita di ventisei anni. Un altro mistero nello scrigno di misteri dell’omicidio di Garlasco. I familiari di Chiara si accorgono della scomparsa al rientro nell’abitazione di via Pascoli. Lo rivela il padre della vittima, quando con la moglie Rita interviene per la prima volta in televisione, a “Porta a Porta”, la sera del primo settembre 2009. L’orario del delitto di Chiara, primo mistero: il balletto dei periti e la ‘forbice’ ritoccata. Stasi e Sempio: due alibi, una bugia “Un martello a coda di rondine del tipo di quello usato dai muratori e col manico di legno”, lo ha descritto Giuseppe Poggi ai carabinieri il 14 luglio 2008. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it