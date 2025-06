Il cuore pulsante della Motor Valley si anima ogni anno con un mix unico di passione, innovazione e tradizione. Tra il profumo dell'aceto balsamico e il rombo delle V12, Modena diventa protagonista di un evento che celebra l'eccellenza italiana nel mondo. L'edizione 2025 ha rafforzato questa vocazione internazionale, attirando appassionati da ogni angolo del pianeta. Il via ufficiale è stato un inno al cambiamento, aprendo le porte a un futuro ancora più emozionante e promettente.

C'è un momento, tra il profumo dell'aceto balsamico e il rombo ovattato di una V12 in piazza, in cui Modena si trasforma. Il Motor Valley Fest è questo: un incrocio perfetto tra passione, tecnologia e identitĂ . L'edizione 2025 ha confermato la vocazione internazionale di questo appuntamento, con oltre 800 ospiti al convegno inaugurale al Teatro Storchi e migliaia di appassionati nelle strade.  Il via ufficiale è stato un inno al cambiamento. Sul palco, accanto a Stefano Domenicali, AD della Formula 1, si è parlato di carburanti sostenibili, intelligenza artificiale e rivoluzione elettrica. Andrea Pontremoli, presidente della Motor Valley Development e CEO di Dallara, ha sottolineato come “la Motor Valley non sia solo un marchio, ma un sistema vivo che unisce industria, ricerca e cultura”. 🔗 Leggi su Iltempo.it