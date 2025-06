Il ct scozzese sull’infortunio di McTominay | una lieve distorsione

Il mister scozzese Steve Clarke ha aggiornato i tifosi sull’infortunio di McTominay, definendolo una “leggera distorsione al ginocchio” che gli provoca qualche dolore. L’incidente, avvenuto durante un’amichevole, desta comunque preoccupazione tra gli appassionati, poiché il centrocampista anglo-scozzese rappresenta un punto fermo della squadra. Quale sarà l’impatto di questa lesione sulla rosa e sulle prossime partite?

Alfredo Pedullà riporta l’intervento in conferenza stampa del ct scozzese, Steve Clarke, a proposito dell’ infortunio di McTominay: « Sembra che abbia subito una leggera distorsione al ginocchio, quindi sta avendo un po’ di dolore». L’infortunio Il centrocampista anglo-scozzese ha subito l’infortunio durante una partita amichevole, come riferisce Pedullà sul proprio sito: « Si è fermato Scott McTominay. Il centrocampista ha accusato un problema nell’amichevole della sua Scozia contro l’ Islanda di venerdì 6 giugno. Secondo quanto riportato da ‘The Scottish Sun’, il centrocampista del Napoli è uscito dal campo zoppicando e non si è allenato regolarmente in questi giorni». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it