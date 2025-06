Il Cristo bruciato in mostra

trasformazioni e misteri, finalmente trova il suo spazio in mostra, svelando i segreti di un’arte che sfida il tempo. Questo capolavoro, simbolo di innovazione e fede, invita i visitatori a immergersi in un affascinante viaggio tra storia, spiritualità e creatività. La sua esposizione rappresenta un’occasione unica per riscoprire un patrimonio culturale straordinario e lasciarsi conquistare dalla magia di un’arte senza confini.

È considerato il probabile modello “Cristo velato”, il capolavoro scultoreo di Giuseppe Sammartino commissionato dal principe-alchimista Raimondo de’ Sangro – conosciuto come il Principe di Sansevero – e conservato nella Cappella Sansevero di Napoli. Ma è anche un suggestivo esempio di collaborazione tra la mano umana e le forze della natura. Si tratta del “Cristo bruciato”, un’incredibile scultura di legno semicarbonizata che, dopo 250 anni di sostanziale silenzio, è eccezionalmente in mostra a Torremaggiore (Foggia) al Castello ducale dei de’ Sangro fino al 31 agosto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il “Cristo bruciato“ in mostra

