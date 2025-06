Il corso per la privacy per gli incaricati al trattamento dei dati nella scuola è obbligatorio? Se si rifiuta l’incarico e la formazione si possono trattare i dati personali?

Se sei incaricato del trattamento dei dati nella scuola, la formazione sulla privacy è più di un optional: è un obbligo imprescindibile. Da anni si dibatte sulla sua obbligatorietà, e una recente ordinanza del Tribunale di Udine rafforza questa prospettiva, sottolineando che rifiutare il corso può impedire di svolgere correttamente il ruolo assegnato. L'articolo Il corso per ...

Da anni si dibatte sull'obbligatorietà o meno del corso in tema di privacy per gli incaricati al trattamento dei dati personali. Una recente ordinanza del Tribunale di Udine ha posto delle questioni rilevanti che in sostanza possono confermare la sussistenza dell'obbligatorietà della formazione per chi incaricato al trattamento dei dati e il fatto che nel caso di rifiuto dell'incarico, la mansione non possa essere svolta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

