Il concerto di Al Bano e Iva in Russia | Non ho paura la musica porta pace

porterà la sua incredibile energia e passione sul palco di San Pietroburgo, unendo due voci leggendarie per un evento che promette emozioni indimenticabili. La musica italiana si prepara a conquistare il cuore del pubblico russo, dimostrando ancora una volta come le note possano superare confini e culture, creando un ponte di pace e solidarietà. Un appuntamento da non perdere, dove il potere delle canzoni si farà sentire forte e chiaro.

"La musica ha un potere straordinario: quello di toccare il cuore delle persone". Dall'altro capo del telefono è bellissima e inconfondibile la voce di Iva Zanicchi, a confermare la sua presenza, il prossimo 20 giugno, in un concerto tutto all'insegna della musica italiana, a San Pietroburgo al fianco di Al Bano. Come già annunciato dal cantante pugliese, anche la mitica "aquila di Ligonchio", una delle Signore più iconiche della nostra musica, sarà su quel palco, in un momento così difficile per la politica internazionale e per quel conflitto Russia e Ucraina che continua a tenere il mondo col fiato sospeso.

