il comune di fumone riconosce lo stato di palestina

riconoscimento, il Comune intende esprimere solidarietà e vicinanza al popolo palestinese, sostenendo i principi di pace e giustizia internazionale. Questo gesto rappresenta un messaggio forte di impegno civico e di attenzione alle questioni globali, rafforzando il legame tra la comunità locale e le sfide del mondo. Il passo di Fumone si inserisce in un quadro più ampio di solidarietà e impegno per i diritti umani.

Il Consiglio comunale di Fumone, convocato per giovedì 12 giugno in seduta straordinaria, approverà una mozione per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. “Si tratta di un atto simbolico ma profondamente sentito – dichiara il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli – attraverso il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it