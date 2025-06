Il colosso Warner Bros Discovery sarà diviso in due aziende

Warner Bros Discovery, uno dei colossi di Hollywood nel mondo del cinema, della televisione e dello streaming, sta per subire una svolta epocale: la sua divisione in due aziende distinte. Questa mossa strategica promette rivoluzioni nel settore e nuove opportunità per gli appassionati di intrattenimento. Ma cosa comporterà realmente questa separazione? Scopriamolo insieme, analizzando le trasformazioni che plasmeranno il futuro del gigante dello spettacolo.

