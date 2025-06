Il centrosinistra di San Giovanni è una benedizione per Meloni

Il centrosinistra di San Giovanni 232 si rivela una vera e propria benedizione per Meloni, dimostrando ancora una volta quanto l’unità e la mobilitazione possano influenzare il panorama politico. La manifestazione di sabato contro lo sterminio dei palestinesi a Gaza ha sottolineato la forza della solidarietà e della partecipazione popolare, tornando a riempire Piazza San Giovanni dopo anni di silenzio. Tuttavia, i referendum proposti dalla Cgil suscitano dubbi e sfiducia, evidenziando le tensioni interne e le strategie da riconsiderare.

La manifestazione di sabato per fermare lo sterminio dei palestinesi a Gaza era un’iniziativa giusta in sé e anche politicamente conveniente, ed è stata coronata da successo (quanti anni erano che la sinistra non tornava a riempire piazza San Giovanni?). I referendum voluti dalla Cgil erano un’iniziativa discutibile nel merito e suicida dal punto di vista strategico, almeno per il Partito democratico, e considerando i dati dell’affluenza di ieri, non imprevedibilmente, votata all’insuccesso. Ma non è questo che conta. Il punto è che le due iniziative hanno contribuito a dare un segnale piuttosto chiaro su quale sarà il perimetro, l’identità e il messaggio della coalizione di centrosinistra che presto o tardi dovrà contendere il governo del paese a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it