Il centrodestra esulta È fallita la spallata e pensa alla legge elettorale

Il centrodestra, dopo il fallimento dei referendum, si concentra ora sulla legge elettorale, rilanciando la propria strategia politica. Tra esultanze e analisi, la partita si sposta sui numeri e sulle alleanze future. Mentre i protagonisti si confrontano, uno scenario incerto si staglia all’orizzonte, pronto a ridefinire gli equilibri di potere in Italia. Il destino del campo largo sembra ormai segnato, e il dibattito politico si infiamma.

AGI - Il centrodestra declina l'esito dei cinque referendum in tanti modi: una debacle, una sconfitta, il fallimento del tentativo di dare una spallata all'esecutivo, "il campo largo, se mai fosse nato, oggi è definitivamente morto", si azzarda a dire il presidente del Senato Ignazio La Russa. Lo scontro è sui numeri, "altro che quindici milioni" come dice il capogruppo dem a palazzo Madama, Francesco Boccia, "altro che alternativa al governo" come affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i leader di Avs che alla premier Giorgia Meloni appuntamento alle Politiche, "non ci sarà un quorum". Risvolti della consultazione referendaria. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il centrodestra esulta. "È fallita la spallata" e pensa alla legge elettorale

In questa notizia si parla di: Centrodestra Spallata Esulta Fallita

Altro che spallata, il centrodestra sbaraglia in Abruzzo e in Provincia di Roma. La mappa dei Comuni “vincenti” - Il centrodestra si impone con decisione in Abruzzo e nella provincia di Roma, ribaltando le aspettative.

Il centrodestra esulta. "È fallita la spallata" e pensa alla legge elettorale - Il centrodestra declina l'esito dei cinque referendum in tanti modi: una debacle, una sconfitta, il fallimento del tentativo di dare una spallata all'esecutivo, "il campo largo, se mai fosse nat ... Leggi su msn.com

Referendum, la destra esulta: “Sconfitta devastante, spallata al governo fallita”. La Russa: “Il campo largo è morto” - La maggioranza infierisce, ma anche tra i "riformisti" del Pd c'è chi approfitta del flop: "Sconfitta evitabile, un regalo enorme a Meloni", commenta l'"anti- Leggi su ilfattoquotidiano.it

"Spallata fallita, fiducia confermata" - «Dalle Regionali siciliane del 2022 a oggi, il risultato è 10 a 1 per il centrodestra», fanno notare ambienti di governo. Leggi su ilgiornale.it