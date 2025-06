Il caso dello stop all’impianto Gnl I comitati esultano | Ma non è finita E interviene il Consiglio di Stato

L’eco della vittoria dei comitati contro l’impianto GNL si fa ancora sentire, ma la battaglia è tutt’altro che finita. Dopo lo stop temporaneo decretato dai vigili del fuoco, il Consiglio di Stato interviene, riportando la questione sotto i riflettori. La lotta per tutelare l’ambiente e la salute pubblica prosegue, dimostrando come la partecipazione civile possa fare davvero la differenza. La sfida ora si sposta sui tavoli istituzionali, con nuove incognite all’orizzonte.

di Antonella Marchionni Esultano i comitati dopo lo stop arrivato dai vigili del fuoco al nuovo impianto di liquefazione del gas naturale liquido (Gnl) promosso dalla Fox Petroli nell'area della Torraccia. Il piano di sicurezza presentato dai proponenti non ha superato il vaglio tecnico del Corpo, come emerso nell'ambito del Ctr (il Comitato tecnico regionale). Il che ha segnato un punto di svolta nella mobilitazione cittadina contro l'opera. Il Comitato "Pesaro: no Gnl", che da mesi guida la battaglia insieme ad altre realtà civiche, parla di "passo fondamentale" ma avverte: "vi è ancora un tratto di strada decisivo da percorrere.

