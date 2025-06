Il caso Concubanas | quando la musica generata dall’IA conquista il web

Nel mondo digitale, la creatività dell'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di scoprire musica e storie affascinanti. Il caso dei Concubanas e la loro hit virale "Rumba Congo" ne è un esempio lampante: una canzone inventata dal nulla, diventata fenomeno globale in pochi mesi. Una dimostrazione di come l’innovazione tecnologica possa alimentare passioni e creare nuove leggende musicali. Scopriamo insieme questa incredibile avventura...

Una hit virale. ma mai esistita. "Rumba Congo" del gruppo Concubanas ha superato in pochi mesi il milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube, attirando l'attenzione di appassionati di musica latina da tutto il mondo. Sotto il video, si legge la storia di un'affascinante formazione musicale nata nel 1971 dall'incontro tra Marcel Boungou, percussionista congolese dell'Accademia di Brazzaville, e Ramon "El Fuego" Hernández, trombettista cubano. Ma basta arrivare in fondo alla descrizione per scoprire la verità: "tutto quello che avete sentito o letto è finzione, ma chi se ne frega della verità, ascoltate".