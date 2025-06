Il carcere alla deriva detenuti incendiano cella a Sollicciano Un agente all’ospedale

Una giornata di tensione e paura si è consumata nel carcere di Sollicciano, dove due detenuti hanno incendiato una cella in risposta a una disputa sulla mancanza di tabacco, mettendo in pericolo l’intera struttura e un agente rimasto ferito. Un episodio che riaccende il dibattito sulla situazione carceraria italiana, sempre più sotto scrutinio, e sulla gestione delle proteste all’interno delle mura penitenziarie. La sicurezza nelle carceri non può più aspettare.

Firenze, 9 giugno 2025 – Momenti di paura a Sollicciano. Due giovani detenuti di origini magrebine, intorno alle 14.30, hanno appiccato un incendio in una cella della sezione accoglienza. I motivi del gesto sono ancora da chiarire, anche se dalle prime ricostruzioni la situazione sarebbe degenerata a causa della mancanza di tabacco e quindi all'impossibilità per i due di fumare. Per protesta hanno quindi dato alle fiamme quanto avevano intorno: mobili, materasso, stracci e la plastica della plafoniera. Tra i corridoi del penitenziario fiorentino è subito partito l'allarme e la sirena ha cominciato a strillare.

