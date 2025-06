Il capolavoro di correttezza di Sinner e Alcaraz | lo sport che non ha bisogno di arbitri

il vero cuore dello sport, quello che insegna valori di rispetto, onestà e passione senza bisogno di arbitri. Sinner e Alcaraz, protagonisti di un match epico durato cinque ore e mezza, ci mostrano che il gioco più bello è quello giocato con il cuore, dove la correttezza e l’etica sono le vere vittorie. Questo è il momento di riscoprire e valorizzare i giovani come esempio supremo di noblezza sportiva.

I bambini. Questo è il momento in cui possiamo, dobbiamo, tirar fuori i bambini: il più trito e abusato trucchetto morale della retorica sportiva. L’esempio “da mostrare in tutte le scuole”, sempre a portata di mano per forzare il concetto. Ma sì: Sinner-Alcaraz, durata 5 ore e mezza, è una di quelle lezioni di vita (sport è riduttivo) che andrebbe inserita nei programmi ministeriali. Visione obbligatoria, tipo “cura Ludovico”. Ragazzi, questo è il fair play, questa è la correttezza, questa è l’onestà, questa è la compostezza. Sì, di tigna, di sacrificio, di abnegazione, di agonismo. Anche, certo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it