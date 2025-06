Il cancro è incurabile La notizia shock sulla famiglia reale arriva dal Regno Unito

La notizia sconvolge il cuore della monarchia britannica: due diagnosi oncologiche in pochi mesi mettono alla prova la solidità della famiglia reale. Kate Middleton ha condiviso la sua battaglia contro un tumore, mentre il re Carlo III si vede costretto a ridurre i impegni pubblici. Un momento di grande vulnerabilità che scuote l’Inghilterra e ci ricorda quanto la salute possa essere imprevedibile e fragile. La lotta continua, e il suo esito rimane incerto.

LONDRA – La monarchia britannica sta affrontando una delle fasi più delicate della sua storia recente. Nel giro di pochi mesi, due diagnosi oncologiche hanno scosso profondamente la famiglia reale. Prima è stata Kate Middleton, principessa del Galles, a comunicare in un video toccante la sua lotta contro un tumore non specificato. Pochi giorni prima, anche il re Carlo III era stato costretto a rallentare gli impegni pubblici per motivi di salute, in seguito a un ricovero per problemi alla prostata. Quel che inizialmente sembrava un semplice intervento programmato ha rivelato qualcosa di ben più serio.

