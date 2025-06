Il Canada annuncia ' 2% di spese per la difesa Nato quest' anno'

Il Canada si impegna con determinazione nel rafforzare la propria difesa, annunciando di aver raggiunto il target del 2% di spesa NATO con cinque anni di anticipo. Un passo importante in un contesto internazionale sempre più complesso, dove l’indipendenza e la sicurezza nazionale diventano priorità assolute. Con questa decisione, il Paese dimostra di voler assumere un ruolo più autonomo e protagonista sulla scena globale, segnando una svolta strategica fondamentale.

Il Canada raggiungerà l'obiettivo del 2% di spesa per la difesa per la Nato quest'anno. Lo ha annunciato il premier canadese Mark Carney, avvertendo che in un mondo "più buio", il Paese deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti in materia di sicurezza. "Annuncio oggi che il Canada raggiungerà l'obiettivo del 2% della Nato quest'anno, con cinque anni di anticipo", ha detto il premier durante un discorso all'Università di Toronto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net