Il caldo africano arriva sul Piemonte | previsti picchi di 33-34°C nel Torinese

Il caldo africano sta per bussare alle porte del Piemonte, con punte di 33-34°C nel Torinese, preannunciando un’estate sempre più intensa. La prima metà di giugno sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, eccezion fatta per martedì 10, quando una leggera copertura nuvolosa porterà un po’ di sollievo senza piogge significative. Preparatevi a godere di giornate calde e luminose, perfette per vivere appieno i colori della regione.

