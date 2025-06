Il Brescia ritira il ricorso | Frosinone ufficialmente salvo!

Il Brescia ha deciso di ritirare il ricorso contro i punti di penalizzazione, assicurando così l’ormai certa salvezza del Frosinone. Una scelta dettata dall’impossibilità di saldare le pendenze federali e dal fallimento delle Rondinelle, guidate dal presidente Cellino. Con questa decisione, la stagione si conclude con un lieto fine per i ciociari, portando chiarezza e stabilità al campionato.

Il Brescia ritira il ricorso contro i punti di penalizzazione, Frosinone (finalmente) ufficialmente salvo. Si tratta di una scelta quasi inevitabile dopo il fallimento delle rondinelle a causa della decisione del presidente Cellino di non saldare le pendenze federali previste per il 6 giugno.

Brescia, Cellino ritira il ricorso per la retrocessione in Serie C: il fallimento ora è realtà, la situazione - Il Brescia si avvicina alla conclusione di un capitolo drammatico: con la decisione di ritirare il ricorso contro la penalizzazione e la retrocessione in Serie C, il club si trova ora sull'orlo del fallimento.

