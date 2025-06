Il Brescia rinuncia al ricorso Soluzione per tenersi la C | il patron della Feralpisalò apre

Il mondo del calcio italiano è in fermento: il Brescia ha deciso di rinunciare al ricorso, accettando così di mantenere la C, mentre il patron della Feralpisalò 242 apre le porte a nuove opportunità. La decisione di non opporsi alla penalizzazione, prevista per l’udienza del 10 giugno al TFN, apre uno spiraglio di speranza e discussione. La sindaca ha convocato i patron dei club dell’hinterland: il futuro si definirà entro il 15 luglio.

