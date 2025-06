Il boss di Azzurri rivela che se ne andrà dopo la partita della Moldavia prima di precipitare dalla conferenza stampa

Un colpo di scena scuote il mondo del calcio italiano: Luciano Spalletti, il celebre boss degli Azzurri, ha annunciato che lascerà la guida della Nazionale subito dopo la sfida contro la Moldavia. Prima di abbandonare il suo incarico, supervisionerà la partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un addio che segna un nuovo capitolo per il calcio italiano e apre a molteplici interrogativi sul futuro della Nazionale.

2025-06-08 16:34:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Luciano Spalletti è stato licenziato come allenatore italiano, ma supervisionerà il loro qualificato per la Coppa del Mondo con la Moldavia prima di lasciare il suo incarico. L’Italia, che non si è qualificata per i Mondiali dal 2014, quando sono usciti nella fase a gironi, ha fatto un terribile inizio per qualificarsi per il torneo del 2026 di venerdì. Gli Azzurri sono stati battuti 3-0 dalla Norvegia, che ora seguono di nove punti nel gruppo qualificante UEFA I. Sono sei punti dietro Israele al secondo posto dopo aver giocato due partite in meno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Azzurri Moldavia Prima Boss

LIVE Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: gli azzurri riusciranno a vincere una partita? - Benvenuti alla nostra diretta live dell'Italia contro la Moldavia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026.

Azzurri verso la Moldavia, Spalletti in discussione dopo Oslo - COVERCIANO (ITALPRESS) – A Coverciano e in via Allegri è di nuovo tempo di riflessioni. Leggi su informazione.it

Italia-Moldavia: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Prosegue il cammino dell`Italia verso i Mondiali 2026: il secondo avversario è la Moldavia. Leggi su calciomercato.com

Italia-Moldavia può essere davvero l'ultima di Luciano Spalletti come ct degli azzurri: le ultime tra il "sogno" Ranieri, De Rossi e Pioli - È bastata una partita per mandare l'Italia in crisi, con l'incubo di non fare i prossimi Mondiali. Leggi su eurosport.it