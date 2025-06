Il Bosco Incoronata sarà super sorvegliato | appalto per la vigilanza del polmone verde affidato a Fare Ambiente

Nella splendida cornice di Palazzo di Città, è stato annunciato questa mattina l’affidamento dell’appalto per la vigilanza del Bosco Incoronata a Fare Ambiente. Un passo importante per rafforzare la sicurezza e la tutela di questo prezioso polmone verde cittadino, garantendo un ambiente più sicuro e preservato per tutti. Questa iniziativa rappresenta un impegno concreto verso la conservazione del nostro patrimonio naturale, affinché...

