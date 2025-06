Il bimbo che contava i punti s' è preso il basket italiano | Poeta la magia della normalità

Da bambino, Peppe sognava il basket guardando i campioni, coltivando la passione tra allenamenti segreti e sacrifici quotidiani. Oggi, da allenatore, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo in finale scudetto. Una storia che ci ricorda come nella vita, la vera vittoria arrivi solo con impegno e determinazione, dimostrando che "vincono gli abili, non gli alibi".

Andava col padre a mangiarsi con gli occhi i campioni, da piccolo non lo convocavano e si chiudeva in palestra, si allenava, studiava, sognava e pian piano divorava le tappe. Oggi Peppe si gioca la finale scudetto da allenatore, e la sua storia insegna che nella vita "vincono gli abili, non gli alibi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Il bimbo che contava i punti s'√® preso il basket italiano: Poeta, la magia della normalit√†

