Il bando per sostenere economicamente genitori divorziati o vedovi | eccome come funziona

Se sei un genitore divorziato o vedovo e affronti momenti di difficoltà, questa è un'opportunità da non perdere. Dal 10 giugno apre il bando 'Accanto' della Regione Lombardia, dedicato a sostenere economicamente le famiglie in situazioni delicate. Con un beneficio che può arrivare fino a 2.500 euro, questa iniziativa rappresenta un aiuto concreto per ricostruire un futuro più stabile e sereno. Ecco come funziona.

Apre domani - 10 giugno - il bando 'Accanto' della Regione Lombardia per sostenere economicamente famiglie in situazioni socioeconomiche delicate a causa di divori, separazioni o lutti. I genitori vedovi o divorziati potranno ottenere un benificio economico tra 1.500 e 2.500 euro a seconda.

