Il Baiocco d' Oro a Laura Santi per la sua lotta per i diritti civili

Il Baiocco d'Oro a Laura Santi, giornalista perugina e combattente per i diritti civili, è un riconoscimento che onora il suo coraggio e la sua determinazione nella lotta contro la Sla e per il diritto al fine vita. La cerimonia, prevista per venerdì 13 giugno alle 11.30 nella sala Rossa del Palazzo dei Priori, con la partecipazione della sindaca Vittoria Ferdinandi, celebrerà non solo il suo esempio di resilienza, ma anche l'importanza di difendere i diritti fondamentali di tutti.

