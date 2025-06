Il 9 giugno Firenze celebra il centenario di ' Non mollare' con un festival

Il 9 giugno a Firenze si accenderà un brillante festival per celebrare il centenario di "Non Mollare", un tributo alla resistenza e al coraggio di Carlo e Nello Rosselli, simboli indimenticabili dell'antifascismo. Un'occasione unica per riflettere sul passato e rafforzare i valori di libertà e giustizia che ancora oggi ci guidano. Firenze si prepara ad accogliere questa celebrazione, ricordando che la memoria è il nostro più grande patrimonio.

Firenze, 9 giugno 2025 – Era il 9 giugno del 1937 quando l'auto dei fratelli Rosselli che vissero a lungo in esilio a Parigi, venne bloccata da una squadriglia armata di miliziani appartenenti alla Cagoule, frangia dell'estrema destra francese, forse su ordine dei vertici fascisti italiani, che si accanì sui di loro. Carlo morì sotto i colpi di pistola, Nello fu assassinato a pugnalate. I corpi dei due fratelli esponenti dell'antifascismo venero abbandonati su una stradina secondaria e ritrovati solo dopo qualche giorno. Nel centenario della nascita di Non Mollare, foglio antifascista nato a Firenze nel gennaio del 1925 e che fu costretto a cessare le pubblicazioni nell'ottobre dello stesso anno, la compagnia teatrale Chille de la balanza promuove un articolato progetto culturale all'interno dell'Estate Fiorentina del Comune di Firenze.

