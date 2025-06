Il 24% della provincia va alle urne | Quorum? Speriamo niente utopie

Il 24, la provincia si mobilita per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza: un momento cruciale di partecipazione democratica. Tra i votanti di San Polo si trova anche Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, simbolo di un impegno condiviso. Oggi, il secondo giorno di voto, si decide il futuro con entusiasmo e speranza. La domanda è: si raggiungerà il quorum? Più che aspettarselo, lo spero con tutto il cuore. Salvatore Melis, insieme alla figlia Giorgia, rappresenta due generazioni unite nel desiderio di cambiamento.

Primo giorno di chiamata alle urne per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza: tra i voti di San Polo c’è anche quello del segretario nazionale Cigl, Maurizio Landini (foto in basso). Oggi il secondo ’round’ con seggi aperti dalle 7 alle 13. "Se si raggiungerà il quorum? Più che aspettarmelo, lo spero". Salvatore Melis vota al seggio di via Kennedy assieme alla figlia Giorgia. Due generazioni all’unisono nella ricerca di cambiamento. "Sto sugli appalti" spiega il padre, mentre la figlia sente più vicino a sé il tema dei contratti a termine. "Qualcosa si deve muovere – spiega Salvatore –. I contratti sono tutti al ribasso e chi paga è sempre l’operaio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it