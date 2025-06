Il 13 Giugno il Comune di Colleferro compie 90 anni Gran Concerto in Piazza Italia con tutte le realtà musicali locali dirette dalla nostra M° Mirca Rosciani

Il 13 giugno, Colleferro si prepara a festeggiare un traguardo storico: 90 anni di identità e crescita. Un grande concerto in Piazza Italia porterà sul palco tutte le realtà musicali locali, sotto la guida della talentuosa M° Mirca Rosciani. Un evento imperdibile che unisce musica e comunità in un’occasione speciale da vivere insieme e ricordare con orgoglio. La festa è alle porte: non mancate a questa celebrazione memorabile!

