il 13 giugno a chieti torna la notturna

Sei pronto a vivere una serata all'insegna dello sport e del divertimento? Il 13 giugno, Chieti si anima con la nutrita manifestazione notturna organizzata dall’Us Acli Marathon. Dalle ore 17, adulti e bambini avranno l’opportunità di sfidarsi su diverse distanze, dalla più breve alla maratona, in un evento coinvolgente che unisce passione, salute e solidarietà. Non mancare a questa meravigliosa festa di sport e comunità!

Si terrà venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 17, la gara podistica non competitiva sulle distanze di 0,500, 1, 1,5, 3 e 9,6 chilometri, insieme alla camminata non competitiva di 2,4 km aperta a tutti, organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Us Acli Marathon Chieti CH044, con il.