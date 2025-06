Il 118 non sarà privatizzato Ma è scontro tra Uil e Pubblica

Il dibattito sul futuro del servizio 118 in Romagna infiamma le tensioni tra pubblico e privato. La decisione dell’Azienda USL di interrompere l’affidamento alle ambulanze private ha suscitato reazioni contrastanti: mentre la UIL FPL celebra un passo verso il rafforzamento del servizio pubblico, la Pubblica Assistenza di Ravenna si sente messa in discussione e difende con vigore il suo ruolo fondamentale. Un confronto che promette scintille e riflessioni cruciali per la sanità locale.

È scontro sulla gestione del servizio di emergenza-urgenza 118 in Romagna. Da un lato i sindacati, in particolare la UIL FPL, esultano per la decisione dell’ Azienda USL della Romagna di interrompere a partire dal 1° ottobre l’affidamento al privato delle ambulanze, avviato nel giugno scorso. Dall’altro, interviene con toni netti la Pubblica Assistenza Città di Ravenna, che si sente colpita e denigrata da quanto affermato nel comunicato sindacale. Nel comunicato diffuso dalla Uil Fpl in seguito all’incontro del 4 giugno con l’Azienda Usl della Romagna e le Rsu, il sindacato ha dichiarato: "È stato possibile scongiurare un affidamento indeterminato di ambulanze del 118 al privato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il 118 non sarà privatizzato". Ma è scontro tra Uil e Pubblica

