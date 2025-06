' Igor L' eroe romantico del calcio' il trailer del documentario su Protti Il VIDEO

Scopri il dramma, la passione e le imprese di Igor Protti, il vero eroe romantico del calcio italiano. Dal suo inizio tra i grandi palcoscenici alle vette di capocannoniere in diverse serie, la sua carriera è un esempio di determinazione e cuore. Non perdere il trailer esclusivo del documentario "Igor...", un viaggio emozionante attraverso la vita e le sfide di un'icona che ha conquistato tutti con il suo talento e la sua umiltà.

Una carriera incredibile che lo ha visto vincere il titolo di capocannoniere per quattro volte: una in A, una in B e due in C. Una bandiera, un icona vivente e un giocatore che √® stato apprezzato in tutte le piazze in cui ha giocato. Igor Protti √® il protagonista¬†del film documentario "Igor. 🔗 Leggi su Livornotoday.it