ignazio la russa critica la campagna di schlein e bonelli sul referendum

Ignazio La Russa prende posizione contro la campagna di Schlein e Bonelli sul referendum, accusandoli di strumentalizzare le sue parole e di aver promosso il voto non per convinzione, ma per motivi personali o di dispetto. La sua chiarezza mette in discussione le interpretazioni altrui, sottolineando come il suo impegno sia stato sincero e senza secondi fini. Una critica che accende il dibattito sulla politica e l'integrità delle campagne referendarie.

"Alla luce dei numeri dell'affluenza, sarebbe troppo facile ora infierire verso coloro che, come Schlein, Bonelli e tanti altri, mistificando il senso delle mie parole, hanno invitato ad andare a votare non per la presunta bontà dei quesiti referendari ma semplicemente, se non per odio, quasi per far dispetto a me. In realtà , io non ho più fatto né cenni né parola di propaganda e, come promesso, sono andato al seggio addirittura già domenica mattina presto. Ma la loro volgare campagna di disistima o peggio di odio nei miei confronti ha avuto un effetto: ho votato per un solo quesito. Senza le loro parole, forse avrei votato NO a tutti e cinque.