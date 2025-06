Idf sequestra nave attivisti Madleens

Tensione alle stelle nel Mediterraneo: la nave attivista Madleen è stata sequestrata dalle forze israeliane dopo aver ignorato l'ordine di cambiare rotta. La vicenda solleva importanti questioni sulla libertà di navigazione e i diritti umani in una delle zone più contese del mondo. Cosa significa questa azione per il futuro della protesta internazionale a sostegno di Gaza? Restate con noi per scoprire gli ultimi sviluppi.

3.18 La Madleen, la nave di attivisti diretta a Gaza, è stata abbordata dalle forze israeliane dopo aver rifiutato di obbedire all'ordine di cambiare rotta dato dall'esercito israeliano. Lo riferisce Freedom Flottila dopo la pubblicazione di un video che mostra un soldato avvertire con un altoparlante l'equipaggio della Madleen che "la zona marittima vicino alla costa di Gaza è chiusa al traffico navale nell'ambito di un blocco navale legittimo" e che gli aiuti umanitari possono essere consegnati a Gaza via Ashdod. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

