Identificati 230 nuovi virus giganti negli oceani alcuni potrebbero influenzare la fotosintesi nelle alghe

Scoperti 230 nuovi virus giganti negli oceani, alcuni dei quali potrebbero influenzare la fotosintesi nelle alghe. Questo straordinario ritrovamento apre nuove prospettive sulla biodiversità marina e il clima globale. Gli autori dello studio hanno sviluppato un innovativo strumento informatico che semplifica la caratterizzazione di questi misteriosi microrganismi, aprendo la strada a importanti scoperte scientifiche. La ricerca promette di rivoluzionare il nostro modo di studiare gli ecosistemi marini e il loro impatto sull’ambiente.

