Ida Ferrari entra nel club degli Over 100 e racconta un secolo di amore lavoro e resilienza

Ida Ferrari, icona di una vita dedicata all’amore, al lavoro e alla resilienza, entra nel prestigioso Club Over 100 della Fondazione OIC Onlus, celebrando un secolo di esperienza e saggezza. La sua storia straordinaria arricchisce un circle di eccellenza che rende omaggio alla longevità e ai valori che ci ispirano. Una testimonianza di forza e passione che continua a illuminare il percorso di tutte le generazioni, dimostrando che la vera ricchezza è vivere con cuore.

Il Club Over 100 della Fondazione OIC Onlus si arricchisce di una nuova e straordinaria protagonista: Ida Ferrari, ospite della Residenza Santa Chiara, ha compiuto 100 anni, entrando ufficialmente tra i soci onorari dell’esclusivo “Club Over 100” promosso dalla Fondazione Opera immacolata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ida Ferrari entra nel club degli Over 100 e racconta un secolo di amore, lavoro e resilienza

