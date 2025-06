Ibrahim e Selina 11 anni e già adulti | storie di infanzia rubata tra Kabul e Damasco

Tra le strade di Kabul e Damasco, Ibrahim e Selina, appena 11 anni, vivono storie di infanzia rubata tra sogni e sacrifici. Mentre il loro spirito si forgia come il ferro sotto il martello, la realtà di bambini costretti al lavoro in condizioni dure emerge con forza. Le loro storie ci ricordano l’importanza di proteggere il diritto di ogni bambino a un’infanzia serena e piena di speranza.

"Quando il ferro viene colpito dal martello, diventa più forte. Penso che gli esseri umani siano come il ferro", dice Ibrahim, 11 anni, apprendista fabbro a Kabul. Va a scuola e lavora per aiutare la sua famiglia, come Selina, coetanea di Damasco, che vende focacce fino a notte fonda. Le loro storie raccontano un’infanzia negata. Secondo l’Unicef, un bambino su cinque nei paesi più poveri del mondo è costretto a lavorare, spesso in condizioni pericolose e senza tutela. In Siria e Afghanistan, devastati da anni di guerra, mancano scuole, insegnanti e opportunità : il lavoro infantile è spesso l’unica via per sopravvivere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it