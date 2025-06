IA la visione di CNE | può essere soluzione serve più formazione

La visione di CNE PU242 potrebbe rappresentare una soluzione innovativa, ma richiede formazione adeguata per massimizzarne i benefici. A Milano, il 9 giugno, incontri strategici organizzati dalla Confederazione Nazionale Esercenti hanno coinvolto imprenditori e lavoratori, evidenziando l'importanza di comprendere e integrare l'intelligenza artificiale nel mondo aziendale. Solo attraverso una preparazione mirata si potrà sfruttare appieno il potenziale di questa tecnologia rivoluzionaria, garantendo un futuro più efficiente e sostenibile.

Milano, 9 giu. (askanews) - La Confederazione Nazionale Esercenti ha organizzato degli incontri strategici e informativi presieduti dalla presidente nazionale Mary Modaffari in varie regioni d'Italia incontrando imprenditori e lavoratori per discutere di intelligenza artificiale, per confrontarsi sull'impatto che la stessa avrà sulla gestione delle aziende e sulla manodopera. Da un lato la IA può essere considerata integrazione dell'intelligenza umana, in grado dunque di aumentare la produttività affiancando il lavoratore nell'esecuzione di compiti e mansioni, collaborando con essi e velocizzando le loro attività . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - IA, la visione di CNE: può essere soluzione, serve più formazione

In questa notizia si parla di: Essere Visione Soluzione Serve

IA, la visione di CNE: può essere soluzione, serve più formazione - (askanews) – La Confederazione Nazionale Esercenti ha organizzato degli incontri strategici e informativi presieduti dalla presidente nazionale Mary Modaffari in varie regioni d’Italia ... Leggi su askanews.it

Schlein: "Serve visione, non si può essere tutto e il contrario di tutto" - Ma anche la coerenza di una visione, non si può essere tutto e il contrario di tutto, altrimenti si rischia di non rappresentare nessuno", le parole di Elly Schlein all'assemblea costituente del Pd. Leggi su affaritaliani.it