I timori di Sola M5S sul canile | Nessuna risposta dal Comune a distanza di 4 anni dall' assegnazione dei fondi

Dopo quattro anni dall’assegnazione di oltre 600.000 euro per un nuovo canile, il Comune di Pescara sembra ancora lontano dal realizzare questo progetto fondamentale per la tutela e l’accoglienza dei nostri amici a quattro zampe. I timori del Movimento 5 Stelle sul mancato avanzamento si fanno sempre più concreti, sollevando una domanda inquietante: quanto dovremo aspettare ancora per una risposta concreta?

“A distanza di ormai quattro anni dall’assegnazione di un finanziamento ministeriale di oltre 600mila euro per la realizzazione di un nuovo canile, il Comune di Pescara non è ancora riuscito a dare una risposta concreta a un’esigenza tanto importante quanto urgente: la tutela e l’accoglienza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - I timori di Sola (M5S) sul canile: "Nessuna risposta dal Comune, a distanza di 4 anni dall'assegnazione dei fondi"

In questa notizia si parla di: Canile Risposta Comune Distanza

Canile a Valguarnera, titolare non ancora pagato dal Comune - A distanza di quattro mesi dalla diffida comminata da Luca Scoto titolare dal “centro cinofilo Ciaramito”, il Comune ancora non paga. Leggi su vivienna.it

Quanto costano i randagi al Comune - Nonostante siano spariti dalle strade quelli randagi e anche il canile cittadino non esiste più (sebbene debba essere ricostruito ma con ritardi evidenti nella sua realizzazione), il Comune di Lucera ... Leggi su luceraweb.eu

Canile, il Comune ci riprova: secondo bando - La prima gara è andata deserta, tanto che il Comune ha dovuto prolungare l’affidamento alla cooperativa La Pieve che attualmente si prende ... Leggi su ilrestodelcarlino.it