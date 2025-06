I segreti nucleari e le infiltrazioni su Israele l’ombra delle spie iraniane

Nell'ombra delle spie iraniane, il panorama geopolitico di Israele si fa ogni giorno più delicato e intricatamente intrecciato di misteri e minacce invisibili. Le infiltrazioni in alto mare, i segreti nucleari messi a rischio e le mosse strategiche dell'Iran pongono Tel Aviv di fronte a sfide senza precedenti. In un contesto di tensione crescente, la domanda che tutti si pongono è: quanto è vulnerabile davvero lo Stato Ebraico?

Lo spionaggio iraniano opera attivamente in Israele? Nelle alte sfere di Tel Aviv la domanda è sempre più urgente e pressante, nella consapevolezza che diversi indizi convergono a palesare una maggiore vulnerabilità dello Stato Ebraico a infiltrazioni ostili della Repubblica Islamica in una fase in cui la competizione geopolitica tra le due potenze è estremamente animata. L’Iran ha rubato i segreti nucleari di Israele?. Nella giornata di sabato PressTv e altri media controllati dallo Stato iraniano hanno dato la notizia dell’acquisizione di documenti sensibili riguardanti il programma nucleare israeliano da parte dei Teheran, collegando la notizia proprio a un’operazione delle spie iraniane. 🔗 Leggi su It.insideover.com