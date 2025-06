I risultati finali del referendum nel comune di Badia Tedalda

A Badia Tedalda, il referendum ha chiuso i battenti lasciando un risultato sorprendente: nessun quesito ha raggiunto il quorum necessario, con percentuali intorno al 29%. Un segnale di partecipazione ancora insufficiente a determinare una decisione definitiva per la comunità. Questi dati riflettono un'interessante dinamica locale che potrebbe influenzare futuri dibattiti e decisioni pubbliche. La politica del territorio resta dunque in bilico, in attesa di nuove iniziative e coinvolgimento cittadino.

È stato completato lo scrutinio delle 3 sezioni nel comune di Badia Tedalda. Questi i risultati del referendum: Quesito 1: 29,04% Quesito 2: 29,04% Quesito 3: 29,04% Quesito 4: 29,04% Quesito 5: 29,17% Il Quorum non è stato raggiunto.

