I risultati delle elezioni comunali | occhi puntati su Matera e Taranto

Lunedì 9 giugno, i cittadini italiani hanno espresso il loro voto in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: le elezioni comunali e i referendum. I riflettori sono puntati su Matera e Taranto, due città chiave dove lo scrutinio è ancora in corso. A Matera, il centrodestra con Antonio Nicoletti si sta distinguendo, lasciando intravedere possibili cambiamenti politici. L’affluenza in calo, al 56,9%, sottolinea l’interesse crescente ma anche le sfide della partecipazione democratica.

Lunedì 9 giugno i cittadini sono stati chiamati alle urne non solo per i referendum, ma anche per i ballottaggi delle elezioni comunali in 13 Comuni italiani. Riflettori puntati su Matera e Taranto, dove lo scrutinio è ancora in corso. A Matera è avanti il centrodestra con Antonio Nicoletti. A Matera, dove si è votato anche per il referendum, l'affluenza si è fermata al 56,9 per cento, in calo rispetto al 65,2 del primo turno. In vantaggio il candidato del centrodestra Antonio Nicoletti, che al momento supera Roberto Cifarelli del centrosinistra. Nel comitato di Nicoletti, in piazza Mulino, cresce l'ottimismo man mano che arrivano i primi dati.

