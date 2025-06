I risultati dei referendum quesito per quesito

I risultati dei cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza hanno evidenziato un'ampia partecipazione, ma nessuno ha raggiunto il quorum del 50% più uno degli elettori, rendendo l'esito non vincolante. Con un'affluenza parziale del 30,10%, si conferma l'interesse crescente, anche se insufficiente per modificare la legge. Complessivamente, questi dati riflettono una società impegnata e desiderosa di approfondire i temi cruciali, ma ancora lontana dalla piena partecipazione democratica.

Nessuno dei cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza ha raggiunto il quorum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, pari al 50 per cento più uno degli elettori perché l'esito sia considerato valido. L'affluenza parziale alla chiusura dei seggi alle 15, per i vari quesiti, è pari al 30,10 per cento degli aventi diritto secondo Eligendo, portale del ministero dell'Interno. . I risultati dei cinque quesiti. Complessivamente, in tutti i quesiti referendari vince il Sì. Alle ore 16:40, quello sul reintegro licenziamenti illegittimi conta 88,31 per cento di sì e l'11,69 per cento di no. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I risultati dei referendum quesito per quesito

