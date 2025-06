I Ris a Garlasco per 7 ore nella villetta di Chiara Poggi gli esperti da Cagliari e la triangolazione con le tracce del 2007 | a che cosa è servito il sopralluogo

I ris di Garlasco hanno trascorso sette ore nella villetta di Chiara Poggi, coordinati dagli esperti di Cagliari, per analizzare tracce e ricostruire minuziosamente la scena del crimine del 2007. Un sopralluogo così dettagliato era essenziale per evitare ricostruzioni approssimative e garantire un’indagine precisa. L’obiettivo è chiarire ogni dettaglio di quella tragica notte, ponendo le basi per una giustizia più certa e definitiva.

Che le indagini bis sul delitto di Garlasco non potessero basarsi su un plastico raffazzonato della villetta di via Pascoli era scontato. Lo scopo della procura di Pavia, al contrario, è ricostruire perfettamente al millimetro la scena del crimine, così come si era presentata quel 13 agosto 2007 quando la 26enne Chiara Poggi venne massacrata e abbandonata sulle scale interne della sua abitazione. Per questo i carabinieri del Ris di Parma hanno nuovamente fatto ingresso nella casa di via Pascoli mappandone ogni angolo con scanner laser, droni e macchine fotografiche. La rielaborazione dei dati raccolti permetterĂ agli inquirenti di trovarsi davanti alla villetta in 3D, avendo fissato con la massima precisione anche le tracce di sangue e le impronte giĂ repertate nelle prime indagini. 🔗 Leggi su Open.online

