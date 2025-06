I riflettori si accendono sulle sfide dell’agricoltura

I riflettori si accendono sulle sfide e le opportunità dell’agricoltura, con due giorni intensi di dibattiti, incontri, laboratori e degustazioni. Dopo il successo a Bologna, il festival Agrofutura prosegue il suo viaggio a Firenze, per illuminare il futuro dell’agroalimentare e promuovere un dialogo tra innovazione e sostenibilità. Un evento imperdibile che mette in primo piano le eccellenze del settore e le soluzioni per un domani più verde e intelligente.

DUE GIORNI di dibattiti, incontri, laboratori e degustazioni. Dopo la prima tappa Bologna, il festival Agrofutura continua il suo viaggio e arriva a Firenze per accendere i riflettori sul futuro dell'agroalimentare. L'iniziativa nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino ed è finanziato dalla Regione Toscana ed Emilia-Romagna. Main Partner è BPER Banca, mentre gli altri partner sono Inalca-Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella. Green Design Partner è Giorgio Tesi Group. L'evento vede la collaborazione con FAI Toscana e l'Associazione QUORE - QUalità e Origine REte Toscana DOP.

