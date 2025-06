I referendum arrancano Affluenza alle 19 | 22% Più alta della media in Italia Montagna urne deserte

Alle 19, l’affluenza ai referendum in Italia si conferma timidamente alta, ma le zone montane restano deserte. In provincia di Modena, il dato si distingue: oltre il 22% dei cittadini ha già espresso la propria scelta, con una percentuale superiore alla media regionale e nazionale. Modena si posiziona al terzo posto in Emilia-Romagna, mentre in città il coinvolgimento supera il 25%. Oggi si vota ancora, dalle 7 alle 15, per decidere il futuro del paese.

In provincia di Modena l’affluenza per i referendum alle 19 era di poco sopra il 22 per cento per tutti e 5 i quesiti, di due punti più alta rispetto alla media regionale e di sette punti sul livello nazionale. Modena si piazza al terzo posto in regione dopo Bologna (25%) e Reggio (23%). A Modena città il flusso ha superato il 25%. Si vota anche oggi: seggi aperti dalle 7 alle 15. In percentuale il comune della provincia dove si è votato di più è stato San Cesario con il 27% di affluenza. Quello dove si è votato meno è stato Fiumalbo dove, sempre alle 19, non si è raggiunto l’8%. In generale, tasso di votazione particolarmente basso in montagna, soprattutto nelle realtà dove il centrodestra è forte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I referendum arrancano. Affluenza alle 19: 22%. Più alta della media in Italia. Montagna, urne deserte

