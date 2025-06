I proPal si prendono il palco di piazza Maggiore | FOTO e VIDEO

Un'atmosfera di festeggiamenti si trasforma in un momento di riflessione e protesta a Piazza Maggiore, dove oltre 300 dottori e dottoresse hanno visto interrompersi bruscamente la loro celebrazione. Tra foto e video, il loro messaggio di solidarietà e richiesta di giustizia risuona forte: per il rilascio dei detenuti e il rispetto dei diritti umani. La piazza si fa portavoce di una voce che non si spegne, perché il cambiamento parte anche da qui.

Interrotta la festa in Piazza Maggiore. Oltre 300 dottori e dottoresse, con tocco e toga, si sono riuniti per festeggiare¬†la chiusura del loro percorso di dottorato. Ma non tutto √® andato liscio. Per chiedere il rilascio dell'equipaggio della Freedom Flotilla, delle migliaia di detenuti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ¬© Bolognatoday.it - I proPal si prendono il palco di piazza Maggiore | FOTO e VIDEO

