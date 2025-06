I pronostici di lunedì 9 giugno | qualificazioni ai Mondiali

Il conto alla rovescia per i Mondiali del 2026 si fa sempre più intenso, e questa settimana le qualificazioni ci regalano emozioni e sfide decisive. Tra le partite del lunedì 9 giugno spicca l’epico confronto tra Italia e Moldova, un match cruciale per il destino degli azzurri. La paura di una terza esclusione consecutiva si fa strada, ma il calcio è imprevedibile: tutto può ancora succedere. Resta con noi per scoprire i pronostici e gli aggiornamenti.

I pronostici di lunedì 9 giugno, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026: in campo anche l'Italia contro la Moldova L'incubo di mancare la qualificazione al Mondiale per la terza volta di fila è sempre più concreto per gli azzurri. Sabato l' Italia ha offerto una prestazione sconcertante a Oslo contro la Norvegia di Haaland e Odegaard ed è stata letteralmente presa a pallate dagli scandinavi (3-0), che a fine primo tempo avevano già risolto la pratica portandosi in vantaggio di tre gol. Sì, era solo la prima partita di qualificazioni ma adesso per raggiungere primo posto, l'unico che garantisce il pass diretto per la fase finale del campionato del mondo, l'Italia ha bisogno di una vera e propria impresa.

