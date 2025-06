I pompieri entrano dalla finestra | donna trovata morta in casa

Segni di vita da giorni, ha fatto scattare i soccorsi. I pompieri sono intervenuti entrando dalla finestra, trovando la donna di 61 anni senza vita nell'appartamento di via Aldo Moro a Brescia. Un tranquillo lunedì mattina si è trasformato in un dramma: ora si indaga per chiarire le cause di questa tragica scomparsa. La comunità si stringe nel dolore e nell'incertezza di un motivo così improvviso.

È stato un lunedì mattina di dolore in via Aldo Moro a Brescia, dove una donna di 61 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento. A far scattare l'allarme sono stati alcuni conoscenti, preoccupati per l'assenza di risposte alle numerose telefonate. La donna, che viveva sola, non dava più.

