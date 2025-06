I leader di partito alle urne C’è anche la premier Ma non ritira le schede

Le elezioni di oggi coinvolgono i principali leader di partito e anche la premier, che alle urne non ritira le schede. Dalle prime ore del mattino, il campo largo si è mobilitato in massa, a partire dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha votato a Roma. Tra proteste e controlli, la giornata si prospetta intensa, con gli occhi puntati sui risultati e sui possibili sviluppi politici. La sfida è appena iniziata.

Quasi tutti al voto, fin dalle prime ore della mattina, i leader del campo largo a partire dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha votato a Roma, ma è uscita dal seggio con in tasca una protesta che alcune elettrici le hanno messo su un piatto d’argento. "Ci stiamo informando di tutto – ha risposto la Schlein –. Abbiamo i nostri rappresentanti nei seggi e prendiamo nota di tutto". È successo, infatti, che in molti seggi gli scrutatori abbiano chiesto agli elettori se volevano o meno ritirare tutte le schede dei cinque quesiti, fatto inconsueto, ma Schlein non si è fatta trascinare dalla polemica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I leader di partito alle urne. C’è anche la premier. Ma non ritira le schede

